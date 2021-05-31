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Иллюстративное фото

«Кур'ера»

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В некоторых банкоматах Беларуси снять деньги - проблема В банкоматах просто нет мелких купюр.

Например, в воскресенье, 30 мая, около полудня к банкомату Белагропромбанка на рынке выстроилась длинная очередь. Правда, по словам случчанки Жанны, снять наличные смогли только те, у кого на карте было хотя бы 100 рублей. Купюры только с таким номиналом были внутри.Ещё один житель Слуцка сообщил, что утром в понедельник, 31 мая, в банкомате Белагропромбанка возле универмага «Слуцк» были купюры номиналом только в 50 и 100 рублей.Другая читательница подметила, что утром в 12-м городке с банкоматом Белагропромбанка проблем со снятием наличных не было. Правда, были купюры номиналом только в 10 и 100 рублей.В выходные дни банкомат на Слуцком рынке не выдавал наличные. Тогда в администрации Белагропромбанка отметили, что банкоматы регулярно загружаются при минимальном остатке.На вопрос «Почему перед выходными днями нельзя загрузить большую сумму, чтобы хватило всем?» ответили, что существует определённый лимит, который нельзя превысить.