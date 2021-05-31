Источник материала: UDF



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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Иран готов заменить Россию на мировом нефтяном рынке Страна готова увеличить добычу нефти практически втрое.

По его словам, выйти на такие объемы производства Тегеран мог бы «легко», но «есть силы, которого этого не хотят», пишетНефть - это нефть - это не только вопрос экономики», сказал, которого цитирует агентство Shana: «Наращивание нефтедобывающих мощностей Ирана увеличивает безопасность и политическую силу страны».По данным ОПЕК, в март Иран качал ежедневно 2,3 млн баррелей в день. Объем дополнительных поставок, который, по словам Зангане, готов предложить Тегеран, составит таким образом 4,2 млн баррелей в сутки. Это практически соответствует текущим объемам российского нефтяного экспорта - 4,5 млн баррелей в сутки.До ковидного кризиса Россия поставляла на мировой рынок больше - около 5 млн баррелей в день, но сделка ОПЕК+ продолжает связывать руки российским нефтяникам. В мае, по данным ЦДУ ТЭК, добыча в РФ составляла 10,5 млн баррелей в день.По данным Bloomberg, государственная добывающая компания National Iranian Oil Co. (NIOC) начала техническую подготовку месторождений, вынужденно остановленных два года назад после того, как администрацияввела нефтяное эмбарго против некогда третьего крупнейшего добытчика в ОПЕК.В оптимистичном сценарии после снятия санкций Иран сможет практически удвоить добычу и вернуть ее на досанкционные уровни (4,5 млн баррелей в день) за три-шесть месяцев, говорят источники Bloomberg.Аналитики Goldman Sachs оценивают потенциал Ирана скромнее: 1,5 млн баррелей в день дополнительной нефти может поступить на рынок во второй половине года.В целом же у поставщиков из ОПЕК остаются не задействованными мощности по добыче на 8,5 млн баррелей в сутки, подсчитало Международное энергетическое агентство.Этот объем, впрочем, включает квоты по сокращению поставок в рамках сделки ОПЕК+. Тем не менее, даже после увеличения добычи на 2 млн баррелей в день, запланированного на апрель-июнь, у ОПЕК останутся неработающие скважины мощностью 6 млн баррелей в сутки, оценивает МЭА.С учетом иранской нефти у ОПЕК есть 7,5 млн баррелей в день потенциальных дополнительных поставок.