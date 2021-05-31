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Марина Золотова. Фото: baj.by

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Главред Tut.by Золотова и журналист Толкачева обвиняются в соучастии в неуплате налогов Санкция статьи предусматривает до 5 лет «химии» или от 3 до 7 лет лишения свободы.

Стало известно, что их обвиняют в соучастии в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч.1 ст. 16 ч.2 ст. 243 УК), санкция статьи предусматривает до 5 лет «химии» или от 3 до 7 лет лишения свободы,Tut.by в своем телеграм-канале.Суд оставил в силе самую суровую меру пресечения в виде заключения под стражу. Исходя из практики можно предложить, что она избрана на два месяца, задержаны наши коллеги были 18 мая, находятся в СИЗО №1 на Володарского.Всего по делу Tut.by задержано 15 человек, в том числе сотрудники редакции, которые по своей работе не связаны с экономической деятельностью компании, уплатой налогов и юридическими аспектами работы.