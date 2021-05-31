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Представителям Беларуси запретили посещать штаб-квартиру НАТО

31.05.2021 20:13 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Североатлантический альянс принял решение ограничить доступ представителям Беларуси в штаб-квартиру организации, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 31 мая на пресс-конференции перед встречей глав МИД и министерств обороны стран альянса.

Видеозапись пресс-конференции размещена на странице Столтенберга в «Твиттере».

Главу секретариата альянса попросили «подробнее рассказать о каких-либо ограничениях, с которыми белорусские дипломаты сталкиваются в НАТО в настоящее время».

«Мы постоянно оцениваем меры безопасности здесь, в НАТО, и мы решили ограничить доступ представителей Беларуси в штаб-квартиру НАТО — на основе нашей оценки мер безопасности в штаб-квартире», — заявил он.

На вопрос, намерен ли альянс принять какие-то конкретные меры в отношении Беларуси из-за инцидента, связанного с посадкой самолета Ryanair в Минске, Столтенберг ответил: «Союзники НАТО приняли очень сильное заявление, в котором мы послали очень четкий сигнал: мы решительно осуждаем принудительную посадку гражданского самолета в Минске и призываем к независимому международному расследованию».

 
Теги: Минск
 
 
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Североатлантический альянс принял решение ограничить доступ представителям Беларуси в штаб-квартиру организации, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс...
 
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