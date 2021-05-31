ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белорусские турфирмы подняли стоимость поездок в Египет и Турцию

31.05.2021 20:13 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Туры в Египет дорожают на 45 долларов, а в Турцию — на 49.

Белорусские турфирмы подняли стоимость поездок в Египет и Турцию

Такую информацию подтвердили TUT.by в одной из туркомпаний.

Решение о повышении стоимости путевок связано с увеличением «Белавиа» общей стоимости рейсов из-за вынужденного изменения маршрута полетов по этим направлениям после закрытия Украиной с 29 мая воздушного пространства для самолетов белорусской авиакомпании.

Теперь «Белавиа» может летать на южные курорты лишь в облет через Россию.

 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Туры в Египет дорожают на 45 долларов, а в Турцию — на 49.
 
Новости дня
Новости разные
 
В прямом эфире VOKA покажут турнир всемирно известной бойцовской лиги BRAVE Combat Federation
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
31.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by