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Белорусские турфирмы подняли стоимость поездок в Египет и Турцию
Источник материала: Навiны
Туры в Египет дорожают на 45 долларов, а в Турцию — на 49.
Такую информацию подтвердили
Решение о повышении стоимости путевок связано с увеличением «Белавиа» общей стоимости рейсов из-за вынужденного изменения маршрута полетов по этим направлениям после закрытия Украиной с 29 мая воздушного пространства для самолетов белорусской авиакомпании.
Теперь «Белавиа» может летать на южные курорты лишь в облет через Россию.
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Туры в Египет дорожают на 45 долларов, а в Турцию — на 49.
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