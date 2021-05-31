Что происходит с почтой, грузами и доставкой валюты из-за запрета на полеты?

Источник материала: Onliner Чуть больше чем за неделю 21 страна запретила белорусским авиакомпаниям полеты над своими территориями. И если с пассажирскими перевозками все уже более-менее понятно, то с грузами, почтой и доставкой валюты пока много вопросов, которые присылают нам читатели. Выяснили, что известно на данный момент.

Что с валютой?

Многие помнят пресловутую фразу заместителя правления Национального банка про самолеты с валютой на подлете, которую он произнес семь лет назад. Поэтому когда начало закрываться авиасообщение, многие первым делом побежали закупиться валютой на всякий случай. В некоторых банкоматах валюта пропала довольно быстро. Кто-то уже связал ее отсутствие с запретами на полеты. Так ли это?





В Национальном банке, куда мы позвонили с этим вопросом, отметили, что централизованно доллары и евро в Беларусь не везут: каждый банк решает данные вопросы самостоятельно.

И если с российскими банками все понятно (авиасообщение здесь не закрыто), то как выходят из положения белорусские банки? Задали вопрос «Беларусбанку» — самому крупному банку страны.

— У банка нет вопросов с обеспечением денежными средствами населения страны. Работаем в штатном режиме, в том числе касательно доставки валюты, — отметили здесь.





Что с почтой?

«Очень беспокоит вопрос, как сейчас будут отправляться почтовые отправления, которые раньше летали авиапочтой? Это будет полная остановка для таких отправлений, или переориентация на наземный транспорт, или будут летать как раньше?» — периодически волнуются читатели и ежедневно присылают такие вопросы в редакцию.

— На сегодняшний день проблем с доставкой почты нет, международные почтовые отправления принимаются в страны, список которых размещается в новостной ленте сайта Белпочты. При возобновлении или приостановке транспортного сообщения для перевозки почты перечень стран меняется, — объяснили Onliner в пресс-службе и добавили, что этот список начали вести и обновлять еще с начала пандемии.





К примеру, по данным на 31 мая, ускоренную почту нельзя отправлять в Андорру, Мальту, Монако, Гренландию, Гибралтар, Гваделупу и другие страны. Посылки и обычную корреспонденцию нельзя отправлять в Исландию, Мальдивы и так далее. То есть по основным направлением почтовая корреспонденция принимается и отправляется. Следить за изменениями можно по ссылке .

— Мы находим всевозможные маршруты и способы пересылки, чтобы все почтовые отправления были доставлены адресатам в срок, — обещают на почте.





А с грузами?

В белорусской компании «ТрансАВИАэкспорт» журналисту Onliner сказали, что ввиду ограничения в полетах придется удлинять маршруты для самолетов. Вследствие этого может произойти увеличение стоимости груза, по цепочке — снизится количество заказов, и заказчик найдет европейского перевозчика, с более приемлемым маршрутом и ценами.





— Мы занимаемся не внутриреспубликанскими перевозками. То есть они не в Беларусь и не из Беларуси. Это перевозки третьих стран, например, везем груз из Китая в страны Евросоюза. В Национальном аэропорту мы выполняем только транзитную посадку, сам груз предназначен для стран ЕС. Если закрывается небо, мы можем пойти обходным путем. То есть груз может приходить в Национальный аэропорт, а потом наземным транспортом отправляться дальше.

Наша компания перевозит гуманитарные грузы. У нас заключен контракт, он действует, и его условия не меняются до конца года. По остальным перевозкам, например медикаментам, произойдет увеличение стоимости перевозки продукта, — отметили в компании.





Очереди на границе из-за отмены полетов?

На днях стали появляться новости о том, что на границах Беларуси скопились очереди из тысяч грузовиков. В пресс-службе Государственного пограничного комитета Беларуси считают, что проблема раздута, а предположение, что очереди скопились из-за проблем с авиасообщением, не имеют основания.

— Как очередь из фур на границе может быть связана с запретом полетов на самолетах? — удивляется официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский. Он объясняет, что очереди из тысячи фур нет. Такие цифры получились у журналистов потому, что они сложили в одну очередь все количество фур, которые стоят на разных пунктах пропуска.





— То, что сейчас происходит, в принципе, обычная ситуация, которая складывается у нас с очередями в последнее время. Очереди в отдельных пунктах пропуска возникают, как правило, в литовском направлении, в пункте пропуска «Каменный Лог», у него сейчас несколько снижена пропускная способность.

Грузоперевозчики выбирают литовское направление, потому что там не действует ограничение на ввоз в страну топлива. В Польше такое ограничение есть, и водителям дешевле заправиться на территории Республики Беларусь и с полными баками ехать через Литву, сэкономить некоторые средства. Пункты наши функционируют, проблемы с образованием очередей нет. У нас любят заголовки со словами «Коллапс! Застряли!». Я хочу сказать, что никто там не застрял, очередь движется.





— В Мядининкае ведется реконструкция пункта пропуска, в связи с этим пропуск осуществляется в несколько сниженном темпе литовской стороной. В принципе, я не могу сказать, что 400 грузовиков у «Каменного Лога» — это большие очереди и проблема. Это, на самом деле, немного.

Что касается физических лиц, которые пересекают границу на личном транспорте, там на всех направлениях очередей не наблюдается, — заключил Бычковский.

Если у вас возникли проблемы с почтой, посылками, доставкой грузов или покупкой валюты, пишите в наш чат-бот.