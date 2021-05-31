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После ребрендинга "БПС-Сбербанк" может стать просто "Сбербанком"

31.05.2021 20:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В этом году у белорусской "дочки" российского "Сбера" пройдет ребрендинг. На ближайшем общем собрании акционеров планируется обсудить новое название банка. Как сообщили источники Смартпресс в банковских кругах, из наименования банка может исчезнуть приставка "БПС".




Российский банк-владелец уже провел ребрендинг и сократил свое название – теперь он просто "Сбер". Однако в Беларуси сделать точно то же самое будет проблематично - согласно статье 74 Банковского кодекса, официальное название должно включать слово "банк". Поэтому новое название может утратить свою приставку, пишет smartpress.by. 


Пресс-секретарь банка Арсений Липский на вопрос Смартпресс о возможном новом названии ответил, что этого "мы никак не можем знать". Он подчеркнул, что наблюдательный совет банка, который 2 июня планирует обсудить данную тему - это "коллегиальный орган, который контролирует банк, а не наоборот, и я с ним не в таком плотном взаимодействии, как может показаться".

"Было бы совсем некорректно обсуждать то, что будет обсуждать наблюдательный совет. И что он решит - действительно неизвестно", - добавил Липский. 

О количестве возможных вариантов пресс-службе неизвестно: "Нас в это не посвящают. Все-таки это коллегиальный орган, который находится над нами. Ближе к дате (2 июня общее собрание акционеров - Смартпресс), возможно, будет более точная информация. И если мы будем готовы ее озвучить и наблюдательный совет не будет возражать, то я думаю, подскажу уже после окончания". 

В пресс-службе российского "Сбера" на вопрос о новом названии Смартпресс ответили, что он относится к компетенции дочернего банка и попросили обратиться напрямую в пресс-службу белорусского филиала.

Предшественник БПС-Сбербанка – отделение Стройбанка СССР –  начало свою работу в Беларуси в 1923 году. После распада Советского Союза был учрежден Белпромстройбанк, который с начала 90-х годов входил в число системообразующих банков Беларуси. В 2007 году название укоротили до "БПС-банк", а в 2011 после покупки Сбербанком он был переименован в "БПС-Сбербанк" и поменял логотип с синего на зеленый – в стиле головного офиса.

Напомним, что два года назад свое название изменил "Банк Москва-Минск". С 28 января 2019-го он стал называться "Банк Дабрабыт".
 
Теги: Минск
 
 
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В этом году у белорусской "дочки" российского "Сбера" пройдет ребрендинг. На ближайшем общем собрании акционеров планируется обсудить новое название банка. Как...
 
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