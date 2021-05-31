ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Видеофакт: Лукашенко подарил фермеру теленка

31.05.2021 20:21 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

После встречи с Лукашенко на рынке “Валерьяново" фермер написал в администрацию президента, мол, подтверждаю предложение передать свою корову президенту


14 мая Александр Лукашенко посещал фермерский рынок в Валерьново – это торговый центр под Минском. Там у президента состоялся краткий диалог с одниз из фермеров – речь шла об омене телятами. Спустя две недели история нашла продолжение:

- После встречи с Лукашенко на рынке “Валерьяново" фермер написал в администрацию президента, мол, подтверждаю предложение передать свою корову президенту! – сообщает телеграм-канал “Пул Первого”, близкий к пресс-службе президента. - Первому о письме рассказали, на что он ответил: это должен быть обмен подарками!

В итоге обмен подарками состоялся, пишет kp.by.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После встречи с Лукашенко на рынке “Валерьяново" фермер написал в администрацию президента, мол, подтверждаю предложение передать свою корову президенту
 
Новости дня
Новости разные
 
Что происходит с почтой, грузами и доставкой валюты из-за запрета на полеты?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
31.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by