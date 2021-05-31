Суд над активисткой «Европейской Беларуси» Полиной Шарендо-Панасюк начнется 7 июня в Бресте









Полиной Шарендо-Панасюк начнется 7 июня в передает «Радыё Рацыя». Суд над активисткой гражданской кампании «Европейская Беларусь»начнется 7 июня в Бресте «Радыё Рацыя».





Ей предъявлено обвинение по трем статьям Уголовного кодекса: «Оскорбление президента», «Оскорбление государственного служащего», «Насилие или угроза насилия в отношении сотрудника милиции». Полина находится в СИЗО с 3 января, ее неоднократно помещали в карцер. Шокирует то, что активистку до сих пор не признали политзаключенной.





Муж Полины, активист «Европейской Беларуси» Андрей Шарендо остался дома с двумя маленькими детьми:





- Все очень просто - правозащитники основываются на правилах, которые были сформированы в 2013 году, и которые сейчас сильно отстают от реальности. Фактически в Беларуси происходит геноцид свободного общества. Я знаю, что не менее сотни человек ждут признания правозащитников. Но правозащитники их не признают, потому что хотят послушать, посмотреть, что будет в суде.



