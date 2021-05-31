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Суд над активисткой «Европейской Беларуси» Полиной Шарендо-Панасюк начнется 7 июня в Бресте

31.05.2021 20:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ей предъявлено обвинение по трем статьям УК.



Суд над активисткой гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полиной Шарендо-Панасюк начнется 7 июня в Брестепередает «Радыё Рацыя».

Ей предъявлено обвинение по трем статьям Уголовного кодекса: «Оскорбление президента», «Оскорбление государственного служащего», «Насилие или угроза насилия в отношении сотрудника милиции». Полина находится в СИЗО с 3 января, ее неоднократно помещали в карцер. Шокирует то, что активистку до сих пор не признали политзаключенной.

Муж Полины, активист «Европейской Беларуси» Андрей Шарендо остался дома с двумя маленькими детьми:

- Все очень просто - правозащитники основываются на правилах, которые были сформированы в 2013 году, и которые сейчас сильно отстают от реальности. Фактически в Беларуси происходит геноцид свободного общества. Я знаю, что не менее сотни человек ждут признания правозащитников. Но правозащитники их не признают, потому что хотят послушать, посмотреть, что будет в суде.

Уголовное дело возбуждено и против самого Андрея Шарендо. Однако активист не рассматривает варианты выезда из Беларуси, заявляя, что его сдерживают любовь к жене и любовь к Родине, а также человеческая солидарность, пишет charter97.org.
 
Теги: Брест
 
 
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