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Задержанной в Беларуси россиянке Сапеге сегодня обвинение не предъявили

31.05.2021 20:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По словам ее защитника, следственные действия продолжатся 1 июня.


 

Следственный комитет Беларуси31 мая, вопреки ожиданиям, не предъявил обвинение задержанной в минском аэропорту гражданке России Софии Сапеге. Об этом сообщил ее адвокат Александр Филанович, пишет kp.by.

– Сегодня обвинение еще не предъявлено. Следственные действия продолжатся завтра, – уточнил адвокат, его цитирует ТАСС.

Добавим, что утром 31 мая Филанович сообщил, что именно сегодня представители Главного следственного управления Следственного комитета Белоруссии предъявят обвинение его подзащитной.

Напомним, что Софию задержали 23 мая вместе с белорусским блогером Романом Протасевичем. Они летели рейсом Ryanair Афины–Вильнюс, который совершил вынужденную посадку в Минске. Девушку подозревают в совершении преступлений в августе-сентябре 2020 года. В отношении нее возбуждено дело по части 3 статьи 130 УК Беларуси (Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни), которая предусматривает до 12 лет лишения свободы.
 
Теги: Минск
 
 
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По словам ее защитника, следственные действия продолжатся 1 июня.
 
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