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СМИ: Кипр закрыл воздушное пространство для белорусских самолетов
31.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Белорусы сообщают, что на острове ждут эвакуации сотни соотечественников.
Скриншот страницы Financial Mirror
Власти Республики Кипр ввели запрет на вход в воздушное пространство страны самолетам белорусских авиакомпаний и на полеты кипрских лайнеров над территорией Беларуси по 27 августа 2021 года включительно. Решение
Сообщается, что данное ограничение не затрагивает гуманитарные рейсы, рейсы скорой помощи и самолеты, оказавшиеся в чрезвычайной ситуации.
На сайте «Белавиа» пока нет сообщений об отмене полетов на Кипр. Последняя новость на сайте компании сообщает об открытии маршрута в российскую Уфу. Ранее сообщалось об отмене рейса в Ларнаку.
Тем временем
— Нам 28 мая паведамілі, што рэйс Belavia не адбудзецца. Самалёт Мінск-Ларнака ў той дзень нават не вылятаў на Кіпр. Цяпер эвакуацыі на Кіпры чакае прыкладна 400-500 беларуаў. Абяцаюць адмысловы рэйс, які вывезе людзей, але калі ён будзе — невядома. Мне на дадзены момант пражыванне аплачвае турфірма, у якой я браў пуцёўку, бо гэты выпадак падпадае пад страхоўку.
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Белорусы сообщают, что на острове ждут эвакуации сотни соотечественников.
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