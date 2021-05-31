СМИ: Кипр закрыл воздушное пространство для белорусских самолетов

Источник материала: Салiдарнасць

Белорусы сообщают, что на острове ждут эвакуации сотни соотечественников.





Скриншот страницы Financial Mirror

Власти Республики Кипр ввели запрет на вход в воздушное пространство страны самолетам белорусских авиакомпаний и на полеты кипрских лайнеров над территорией Беларуси по 27 августа 2021 года включительно. Решение было принято Службой аэронавигационной информации департамента гражданской авиации министерства транспорта Кипра 28 мая, но особо не афишировалось, отмечает портал Европа Кипр .

Сообщается, что данное ограничение не затрагивает гуманитарные рейсы, рейсы скорой помощи и самолеты, оказавшиеся в чрезвычайной ситуации.





На сайте «Белавиа» пока нет сообщений об отмене полетов на Кипр. Последняя новость на сайте компании сообщает об открытии маршрута в российскую Уфу. Ранее сообщалось об отмене рейса в Ларнаку.

Тем временем «Наша Ніва» опубликовала сообщение ее читателя Дмитрия Касперовича, который сейчас находится на Кипре. По его словам, на острове оказались сотни белорусов, которые не могут вернуться на родину:

— Нам 28 мая паведамілі, што рэйс Belavia не адбудзецца. Самалёт Мінск-Ларнака ў той дзень нават не вылятаў на Кіпр. Цяпер эвакуацыі на Кіпры чакае прыкладна 400-500 беларуаў. Абяцаюць адмысловы рэйс, які вывезе людзей, але калі ён будзе — невядома. Мне на дадзены момант пражыванне аплачвае турфірма, у якой я браў пуцёўку, бо гэты выпадак падпадае пад страхоўку.

«В Москву может сейчас и не быть. Вы же понимаете, все туда летят». Что происходит в кассах «Белавиа»