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Обзор дорожных происшествий

31.05.2021 20:45 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

В Волковыске обгон на перекрестке привел к аварии и серьезным травмам

Разобраться в обстоятельствах ДТП помогла камера наблюдения. Байкер на Yamaha врезался в Volkswagen, который поворачивал налево, в то время мотоциклист хотел обогнать авто. При падении 29-летний местный житель сломал руку и ногу. Известно, что у мотоциклиста не было прав. Знал ли пострадавший, что нарушает правила обгона, покажет проверка ГАИ.


В Бобруйске 40-летний мотоциклист не справился с управлением и врезался в придорожное дерево

Еще один инцидент с байкером случился в Бобруйске. 40-летний мотоциклист не справился с управлением и врезался в придорожное дерево. С травмами водитель и его 17-летняя пассажирка были доставлены в больницу.


В Минске на проспекте Независимости у здания МВД нетрезвый водитель сбил пешехода

На проспекте Независимости у здания МВД нетрезвый водитель сбил пешехода. По предварительной информации, Honda Civic, поворачивая налево, сбила человека, который переходил дорогу на зеленый свет. Пострадавший был госпитализирован. Освидетельствование показало у водителя 0,5 промилле алкоголя. Нарушитель в ожидании суда, его ждет крупный штраф и лишение прав. Авто на штрафстоянке.


В Минском районе сбили велосипедиста

13-летний школьник выезжал с прилегающей улицы, когда попал под колеса Renault - водитель не успел среагировать на велосипедиста. С травмами парня доставили в больницу.


В Пуховичском районе Volkswagen наехал на лося

Последствия аварии с диким животным в Пуховичском районе. Лось пытался перейти гомельскую трассу, когда на сохатого наехал Volkswagen. О силе удара можно судить по поврежденной машине. В результате аварии 37-летний пассажир Polo оказался в больнице.


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Теги: Минск
 
 
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В Волковыске обгон на перекрестке привел к аварии и серьезным травмам Разобраться в обстоятельствах ДТП помогла камера наблюдения. Байкер на Yamaha врезался в...
 
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