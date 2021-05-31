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Правоохранители ищут жертв афериста, создавшего финансовую пирамиду по развитию несуществующего бизнеса

31.05.2021 20:45 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Правоохранители ищут жертв афериста, который брал деньги на развитие бизнеса, но отдавал не всегда. Создателя финансовой пирамиды задержали. Еще в начале года в лидскую милицию обратились люди за помощью. 25-летний житель райцентра занял у них крупные суммы, но в срок не вернул. Как оказалось, своим кредиторам злоумышленник рассказывал, мол, деньги берет, чтобы вложить в бизнес других людей. Уверял, мол, работает проверенными и высокодоходными фирмами. На деле же таким образом аферист финансировал свои потребности. Стоит сказать, сначала заемщик пытался не испортить кредитную историю, брал деньги под большие проценты и на короткий срок. Например, взял 10 тысяч долларов, а спустя пару дней вернул уже 12. Репутация надежного кредитополучателя позволяла мужчине получить более 20 тыс. долларов без расписки. Но энтузиазма хватило ненадолго. И вскоре пирамида рухнула. Примерно за месяц мужчина успел "вовлечь в бизнес" около 20 человек. Ущерб более 200 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. Если вы пострадали от финансовых махинаций мужчины на фото, в милиции просят обращаться по телефонам: 8 (0152) 79 70 45, 8 (0152) 79 79 42.


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Правоохранители ищут жертв афериста, который брал деньги на развитие бизнеса, но отдавал не всегда. Создателя финансовой пирамиды задержали. Еще в начале года в...
 
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