Задержан молодой человек, причастный к хищению через интернет 62 тысяч рублей

Источник материала: БT

Задержан молодой человек, который может быть причастен к хищению денег через интернет. Речь идет о сумме более 62 тысяч рублей. Заявление в милицию о том, что со счетов пострадавшей пропали деньги, поступило еще в феврале.

Анна Галинская, старший оперуполномоченный управления по противодействию киберпреступности КМ УВД Витебской области: Женщина рассказала, что мошенники, пользуясь уже набившей оскомину схемой, представились сотрудниками службы безопасности банка. Они сообщили, что на ее счету была совершена несанкционированная операция, которую они могут отменить. Далее завладев данными счетов новополочанки, преступники сняли деньги с заработной карты, а также с депозита. В ходе оперативных мероприятий сыщикам удалось установить, что причастным к совершению преступления оказался 18-летний учащийся одного из лицеев столицы.

Правоохранители выяснили, что юноша занимался обналичиванием похищенных денег. Он забрал свой процент, остальное перевел за границу работодателям. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. Сейчас выясняется, имеет ли он отношение к другим подобным преступлениям.





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