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Задержанного журналиста Дениса Ивашина не пустили на похороны бабушки
Источник материала: Навiны
Находящемуся под стражей гродненскому журналисту Денису Ивашину не разрешили присутствовать на похоронах его бабушки.
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На следующий день, по словам женщины, ей со скрытого номера позвонил человек, представившийся «от следователя», и сказал, что они посовещались и решили отпустить Ивашина на похороны. При этом сотрудник дважды уточнил время и место похорон.
В день похорон мать журналиста снова позвонила следователю, чтобы уточнить, будет ли сын на похоронах, но следователь ответил, что не он принимал такое решение и его только поставили перед фактом. «Мы до последнего не знали, привезут Дениса или нет. Его не привезли», — сказала Людмила Ивашина.
По ее словам, сын ухаживал за бабушкой, «безумно любил ее, как и она его». «Это нечеловеческое отношение — играть на таком горе. Но аморальность их сотрудников никого не удивляет», — считает Ивашина.
Денис Ивашин был задержан 12 марта в своей гродненской квартире и помещен в следственный изолятор. В тот же день силовики провели обыски в квартире журналиста, дома у его матери, а 15 марта — у его 95-летней бабушки.
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Находящемуся под стражей гродненскому журналисту Денису Ивашину не разрешили присутствовать на похоронах его бабушки.
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