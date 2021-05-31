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Задержанного журналиста Дениса Ивашина не пустили на похороны бабушки

31.05.2021 20:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Находящемуся под стражей гродненскому журналисту Денису Ивашину не разрешили присутствовать на похоронах его бабушки.

Задержанного журналиста Дениса Ивашина не пустили на похороны бабушки

Как сообщила БелаПАН его мать Людмила Ивашина, бабушка Дениса умерла 26 мая. В этот же вечер Людмила Ивашина позвонила следователю, который ведет дела ее сына, и спросила, возможно ли присутствие Дениса на похоронах. «Следователь сказал категорическое "нет"», — отметила Людмила Ивашина.

На следующий день, по словам женщины, ей со скрытого номера позвонил человек, представившийся «от следователя», и сказал, что они посовещались и решили отпустить Ивашина на похороны. При этом сотрудник дважды уточнил время и место похорон.

В день похорон мать журналиста снова позвонила следователю, чтобы уточнить, будет ли сын на похоронах, но следователь ответил, что не он принимал такое решение и его только поставили перед фактом. «Мы до последнего не знали, привезут Дениса или нет. Его не привезли», — сказала Людмила Ивашина.

По ее словам, сын ухаживал за бабушкой, «безумно любил ее, как и она его». «Это нечеловеческое отношение — играть на таком горе. Но аморальность их сотрудников никого не удивляет», — считает Ивашина.

Денис Ивашин был задержан 12 марта в своей гродненской квартире и помещен в следственный изолятор. В тот же день силовики провели обыски в квартире журналиста, дома у его матери, а 15 марта — у его 95-летней бабушки.

 
 
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Находящемуся под стражей гродненскому журналисту Денису Ивашину не разрешили присутствовать на похоронах его бабушки.
 
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