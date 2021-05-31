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Белорусский наставник Сергей Гуренко покинул литовский клуб "Ритеряй"

31.05.2021 20:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Литовский клуб не продлил контракт с белорусским тренером.

Белорусский наставник Сергей Гуренко покинул литовский клуб "Ритеряй"
Руководство команды не продлило текущее соглашение тренера, которое завершается в конце мая.

«Мы смотрим на то, что закончился один этап, и должны сказать, что больших побед он не принес. Теперь мы с нетерпением ждем возвращения на победный путь», — заявил спортивный директор клуба Тадас Симайтис.

Гуренко за время тренерской карьеры трудился в минском "Динамо" и жодинском "Торпедо-БелАЗе", а также ассистировал в тренерских штабах команд чемпионата России.

"Ритеряй" с 16 очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Литвы. 12 июня команда сразится с "Тельшяем", пишет sportarena.by.
 
 
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Литовский клуб не продлил контракт с белорусским тренером.
 
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