Как белорусам попасть в Польшу, когда авиаполеты запретили, а на автомобиле можно выехать лишь раз в полгода

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Телеграм-чат «Чат Белорусов в Польше» подготовил рекомендации для тех белорусов, которым нужно попасть в Польшу в условиях «закрытых» неба и земли, пишет
«БГ».
Беларусь – Россия – Польша
Въезд в РФ гражданам Беларуси разрешен воздушным и железнодорожным транспортом без оснований напрямую из Беларуси.
Для выезда из РФ дополнительных документов не нужно.
Минск
– Москва: самолет или поезд.
Москва – Варшава (самолет)
Минск – Калининград (самолет Nordwindairlines, по воскресеньям), Калининград – Гданьск (автобус).
Обязательно наличие отрицательного результата ПЦР-теста, максимум за 72 часа до прибытия. Исключение составляют дети в возрасте до пяти лет.
Пока «Белавиа» летает в направлениях Баку, Тбилиси, Ереван, Стамбул, попасть в Польшу можно через Армению, Азербайджан, Грузию и Турцию.
Беларусь – Польша
Для пересечения границы РБ – РП наземным путем должен быть рабочий договор (Umowa o pracę, Umowa o dzieło, Umowa zlecenia).
Если у вас постоянный вид на жительство или польский паспорт, дополнительных документов не нужно.
Наземную границу можно пересекать не чаще чем раз в шесть месяцев.
Внимание! Рабочее приглашение, обещание трудоустройства, приглашение из учебного заведения (полицеальная школа) не являются документами, дающими право для пересечения границы РБ-РП наземным путем.
Выезд из Беларуси на авто с июня – платный.
Поезда из Беларуси в Польшу не курсируют с марта 2020 года.
Белорусские тесты в Польше не освобождают от карантина.