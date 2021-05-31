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Разгромившие белорусов датчане не вышли в плей-офф ЧМ по хоккею

31.05.2021 20:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В минувшую пятницу команда Дании "показательно" обыграла белорусов, забросив в последнем периоде 4 шайбы.


Фото: REUTERS / VASILY FEDOSENKO

Национальная сборная Чехии по буллитам переиграла команду Дании в матче на проходящем в эти дни в Риге чемпионате мира по хоккею, передает Sputnik.

Встреча двух сборных закончилась со счетом 2:1 в пользу чехов: в их составе шайбу забросил Доминик Кубалик (46), а решающий буллит – Филип Хытил. У датчан гол на свой счет записал Никлас Йенсен (4).

В понедельник команда Дании сыграла свой последний матч в группе А (9 очков) и потеряла шансы на в плей-офф. Чехи (10 очков) заняли в таблице четвертое место и сыграют в четвертьфинале ЧМ. Во вторник 1 июня их еще ждет встреча со словаками (12).

Напомним, в минувшую пятницу датчане обыграли белорусов со счетом 2:5, причем четыре шайбы они забросили в третьем периоде.
 
 
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В минувшую пятницу команда Дании "показательно" обыграла белорусов, забросив в последнем периоде 4 шайбы.
 
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