Разгромившие белорусов датчане не вышли в плей-офф ЧМ по хоккею

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передает Sputnik. Национальная сборная Чехии по буллитам переиграла команду Дании в матче на проходящем в эти дни в Риге чемпионате мира по хоккею,Sputnik.





Встреча двух сборных закончилась со счетом 2:1 в пользу чехов: в их составе шайбу забросил Доминик Кубалик (46), а решающий буллит – Филип Хытил. У датчан гол на свой счет записал Никлас Йенсен (4).





В понедельник команда Дании сыграла свой последний матч в группе А (9 очков) и потеряла шансы на в плей-офф. Чехи (10 очков) заняли в таблице четвертое место и сыграют в четвертьфинале ЧМ. Во вторник 1 июня их еще ждет встреча со словаками (12).





Напомним, в минувшую пятницу датчане обыграли белорусов со счетом 2:5, причем четыре шайбы они забросили в третьем периоде.