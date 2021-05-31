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Авария на МКАД попала на видео: машины раскидало по проезжей части (видео, обновлено)

31.05.2021 21:17 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Утром 27 мая на МКАД, на участке между Игуменским трактом и улицей Кижеватова, произошла авария, которая попала на запись видеорегистратора, ее на нашем форуме опубликовал пользователь с ником ms_des. Авария серьезная, с участием нескольких авто.

Наша читательница видела своими глазами, как все произошло.

— Черный Volvo, не соблюдая безопасную дистанцию, в крайней левой полосе на большой скорости резко врезался во впереди идущую перед ним машину. От сильного удара Volvo развернуло, и он зацепил еще одну легковую белую машину, движущуюся в крайней правой полосе, — рассказала она корреспонденту Onliner.

Но из-за чего замедлился поток?

— Все произошло на участке дороги между съездами на Игуменский тракт и Кижеватова: там машины начинают сбрасывать скорость, так как идет ремонт путепровода, — пояснила наша читательница.

Дополнено

Обстоятельства этого дорожно-транспортного происшествия корреспонденту Onliner сообщила старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Ленинского РУВД г. Минска Ангелина Волосарь.

— Водитель автомобиля Volvo двигался по внутреннему кольцу МКАД со стороны улицы Чижевских в направлении Игуменского тракта. В результате несоблюдения безопасной дистанции до двигавшегося впереди автомобиля Volvo он совершил столкновение с ним, после чего и с автомобилем Lada. В результате ДТП никто не пострадал, — рассказали в Госавтоинспекции.

В ГАИ напомнили, что водитель обязан соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения в случае его экстренного торможения или остановки (п. 85 ПДД).

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by или t.me/vitpetrovich.

 
Теги: Минск
 
 
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Утром 27 мая на МКАД, на участке между Игуменским трактом и улицей Кижеватова, произошла авария, которая попала на запись видеорегистратора, ее на нашем форуме...
 
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