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Редакцию газеты "Новы час" могут признать экстремистской организацией
Источник материала: Партизан
Генпрокуратура вынесла официальное предупреждение главному редактору газеты "Новы час" Оксане Колб, сообщается на сайте ведомства.
Газета "Новы час" получила предупреждение Генпрокуратуры / "Новы час"
В публикациях издания прокурорские работники усмотрели "распространение информации, направленной на пропаганду экстремистской деятельности или содержащей призывы к такой деятельности",
Претензии высказаны к трём публикациям.
"Анализ содержания статьи С. Соловьева "Не вельмі заўважнае, але важнае " (№8 от 26.02.2021) показал, что в данной публикации читателям сообщалось о будущем Международном уголовном трибунале для должностных лиц государственных органов, которые, по мнению автора, нарушали права и свободы граждан в Беларуси.
В публикации С. Пульши "Дымавая заслона з наступствамі" (№14 от 09.04.2021) автор сделал необоснованные выводы о нелегитимности белорусской власти, росте ненависти в гражданском обществе, якобы обусловленном репрессивными законами, принимаемыми в стране.
В этом же выпуске размещена статья О. Колб "Складаней за ўсё прымаць беззаконне", в которой в формате интервью с С. Тихановской безосновательно утверждалось о беспределе и репрессиях в Республике Беларусь", — сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
По мнению прокурорских работников авторы публикаций употребляли выражения и обороты, "которые способствовали нагнетанию напряжённости в обществе, разжиганию ненависти и вражды в отношении представителей власти, сотрудников правоохранительных органов как отдельных социальных групп населения".
Генпрокуратура пригрозила, что редакцию газеты могут признать экстремистской организацией и закрыть издание.
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Генпрокуратура вынесла официальное предупреждение главному редактору газеты "Новы час" Оксане Колб, сообщается на сайте ведомства.
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