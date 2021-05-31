







Газета "Новы час" получила предупреждение Генпрокуратуры / "Новы час"​





передает Еврорадио. В публикациях издания прокурорские работники усмотрели "распространение информации, направленной на пропаганду экстремистской деятельности или содержащей призывы к такой деятельности",Еврорадио.





Претензии высказаны к трём публикациям.





"Анализ содержания статьи С. Соловьева "Не вельмі заўважнае, але важнае " (№8 от 26.02.2021) показал, что в данной публикации читателям сообщалось о будущем Международном уголовном трибунале для должностных лиц государственных органов, которые, по мнению автора, нарушали права и свободы граждан в Беларуси.





В публикации С. Пульши "Дымавая заслона з наступствамі" (№14 от 09.04.2021) автор сделал необоснованные выводы о нелегитимности белорусской власти, росте ненависти в гражданском обществе, якобы обусловленном репрессивными законами, принимаемыми в стране.





В этом же выпуске размещена статья О. Колб "Складаней за ўсё прымаць беззаконне", в которой в формате интервью с С. Тихановской безосновательно утверждалось о беспределе и репрессиях в Республике Беларусь", — сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.





По мнению прокурорских работников авторы публикаций употребляли выражения и обороты, "которые способствовали нагнетанию напряжённости в обществе, разжиганию ненависти и вражды в отношении представителей власти, сотрудников правоохранительных органов как отдельных социальных групп населения".





Генпрокуратура пригрозила, что редакцию газеты могут признать экстремистской организацией и закрыть издание.