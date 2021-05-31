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Редакцию газеты "Новы час" могут признать экстремистской организацией

31.05.2021 21:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Генпрокуратура вынесла официальное предупреждение главному редактору газеты "Новы час" Оксане Колб, сообщается на сайте ведомства.



Газета "Новы час" получила предупреждение Генпрокуратуры / "Новы час"​

В публикациях издания прокурорские работники усмотрели "распространение информации, направленной на пропаганду экстремистской деятельности или содержащей призывы к такой деятельности", передает Еврорадио.

Претензии высказаны к трём публикациям. 

"Анализ содержания статьи С. Соловьева "Не вельмі заўважнае, але важнае " (№8 от 26.02.2021) показал, что в данной публикации читателям сообщалось о будущем Международном уголовном трибунале для должностных лиц государственных органов, которые, по мнению автора, нарушали права и свободы граждан в Беларуси.

В публикации С. Пульши "Дымавая заслона з наступствамі" (№14 от 09.04.2021) автор сделал необоснованные выводы о нелегитимности белорусской власти, росте ненависти в гражданском обществе, якобы обусловленном репрессивными законами, принимаемыми в стране.

В этом же выпуске размещена статья О. Колб "Складаней за ўсё прымаць беззаконне", в которой в формате интервью с С. Тихановской безосновательно утверждалось о беспределе и репрессиях в Республике Беларусь", — сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. 

По мнению прокурорских работников авторы публикаций употребляли выражения и обороты, "которые способствовали нагнетанию напряжённости в обществе, разжиганию ненависти и вражды в отношении представителей власти, сотрудников правоохранительных органов как отдельных социальных групп населения".

Генпрокуратура пригрозила, что редакцию газеты могут признать экстремистской организацией и закрыть издание.
 
 
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Генпрокуратура вынесла официальное предупреждение главному редактору газеты "Новы час" Оксане Колб, сообщается на сайте ведомства.
 
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