Банкротится юрлицо закрывшихся минских магазинов Reserved

Самый нашумевший проект фирмы — магазин Reserved в ТРЦ Galleria Minsk. Он проработал примерно два года и в 2019-м закрылся. Его место занял бренд H&M.

В общей сложности у «ФастФешн» было четыре магазина: три в Galleria Minsk и один в GreenCity. При этом в Минске сейчас есть магазин Reserved, открытый без участия группы «РАПА» непосредственно польской LPP,Office Life.