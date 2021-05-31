﻿ Банкротится юрлицо закрывшихся минских магазинов Reserved. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Банкротится юрлицо закрывшихся минских магазинов Reserved

31.05.2021 21:27 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Компания «ФастФешн», связанная с группой «РАПА», банкротится. Производство по делу начато в Экономическом суде города Минска. Каковы объему долгов юрлица, пока неизвестно.

Банкротится юрлицо закрывшихся минских магазинов Reserved
Самый нашумевший проект фирмы — магазин Reserved в ТРЦ Galleria Minsk. Он проработал примерно два года и в 2019-м закрылся. Его место занял бренд H&M.

В общей сложности у «ФастФешн» было четыре магазина: три в Galleria Minsk и один в GreenCity. При этом в Минске сейчас есть магазин Reserved, открытый без участия группы «РАПА» непосредственно польской LPP, пишет Office Life.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания «ФастФешн», связанная с группой «РАПА», банкротится. Производство по делу начато в Экономическом суде города Минска. Каковы объему долгов юрлица, пока...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусский наставник Сергей Гуренко покинул литовский клуб "Ритеряй"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
31.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by