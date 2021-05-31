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Меркель: Мы будем очень целенаправленно реализовывать санкции против режима Лукашенко

31.05.2021 21:31 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Меркель: Мы будем очень целенаправленно реализовывать санкции против режима Лукашенко
Ангела Меркель. Фото: РИА Новости
Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что «нормандский формат» по украинскому урегулированию не зависит от событий в Беларуси несмотря на то, что договоренности, на основе которых идут переговоры, называются «минскими».

«Я думаю, что «нормандский формат» не зависит от того, что происходит в Беларуси, мы осуждаем самым жестким образом то, что Лукашенко делает со своим гражданским обществом и оппозицией, это никак не соответствует нашим стандартам... Мы будем очень целенаправленно реализовывать санкции», - сказала Ангела Меркель журналистам в Берлине в понедельник.


Комментируя экстренную посадку в Беларуси самолета Ryanair 23 мая, Меркель отметила, что «в Европейском совете очень быстро и сплоченно объявили» об ответных мерах.
 
 
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