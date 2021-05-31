Меркель: Мы будем очень целенаправленно реализовывать санкции против режима Лукашенко

Источник материала: UDF

«Я думаю, что «нормандский формат» не зависит от того, что происходит в Беларуси, мы осуждаем самым жестким образом то, что Лукашенко делает со своим гражданским обществом и оппозицией, это никак не соответствует нашим стандартам... Мы будем очень целенаправленно реализовывать санкции», -журналистам в Берлине в понедельник.