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Меркель: Мы будем очень целенаправленно реализовывать санкции против режима Лукашенко
Источник материала: UDF
Ангела Меркель. Фото: РИА Новости
«Я думаю, что «нормандский формат» не зависит от того, что происходит в Беларуси, мы осуждаем самым жестким образом то, что Лукашенко делает со своим гражданским обществом и оппозицией, это никак не соответствует нашим стандартам... Мы будем очень целенаправленно реализовывать санкции», -
Комментируя экстренную посадку в Беларуси самолета Ryanair 23 мая, Меркель отметила, что «в Европейском совете очень быстро и сплоченно объявили» об ответных мерах.
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Евросоюз оперативно реагирует на посадку самолета Ryanair.
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