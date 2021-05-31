ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Фермер из Воложинского района подарил Лукашенко теленка

31.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

На подворье Александра Лукашенко появилась своя Венера. Так зовут маленькую телочку, передает «МИР 24».

Президенту ее подарил фермер из Воложинского района. Рассказал, что порода таких коров мелкоплодная. То есть большими они не вырастают, но дают много молока. В ответ Александр Лукашенко передал молодого бычка. На новом месте тот освоился быстро.

С фермером из Воложина президент познакомился во время посещения экорынка «Валерьяново». Там продают продукты, которые сельчане производят сами: мясо, овощи, молоко.

Александр Лукашенко не раз говорил, что увлекается сельским хозяйством, выращивает у себя на приусадебном участке новые сорта картофеля и даже арбузы.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ответ президент Беларуси передал молодого бычка. На новом месте тот освоился быстро.
 
Новости дня
Новости разные
 
Начныя замаразкі чакаюцца ў Беларусі месцамі ў першы дзень лета
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
31.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by