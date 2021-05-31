Фермер из Воложинского района подарил Лукашенко теленка

Источник материала: Mir24.TV Belarus

На подворье Александра Лукашенко появилась своя Венера. Так зовут маленькую телочку, передает «МИР 24».

Президенту ее подарил фермер из Воложинского района. Рассказал, что порода таких коров мелкоплодная. То есть большими они не вырастают, но дают много молока. В ответ Александр Лукашенко передал молодого бычка. На новом месте тот освоился быстро.

С фермером из Воложина президент познакомился во время посещения экорынка «Валерьяново». Там продают продукты, которые сельчане производят сами: мясо, овощи, молоко.

Александр Лукашенко не раз говорил, что увлекается сельским хозяйством, выращивает у себя на приусадебном участке новые сорта картофеля и даже арбузы.