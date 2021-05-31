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Скрывался в России: за поджог и кражу крупной суммы в валюте будут судить уроженца Ганцевичского района

31.05.2021 21:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Управление Следственного комитета по Брестской области завершило расследование уголовного дела в отношении проживавшего в России 26-летнего мужчины.


Фото: ganc-chas.by


По данным следствия, уроженец Ганцевичского района весной 2018 года приехал вместе со знакомым на малую родину и ночью 7 мая в деревне Ганцевичи поджег хозяйственную постройку на участке пенсионерки.

Пока соседи и родственники тушили пожар, мужчина через окно залез в дом ее зятя и украл более $190 тысяч. После этого фигурант дела уехал из Беларуси.

«Следственно-оперативная группа со специалистами управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области обнаружила и изъяла на месте преступления следы рук, обуви и орудие взлома – лом-гвоздодер», – сообщили в Следственном комитете.

Там также отметили, что были проведены экспертизы, результаты которых помогли установить обстоятельства преступления. В частности, эксперты-пожаротехники пришли к выводу, что при пожаре в хозпостройке было три очага возгорания: внутри и снаружи.

«Причиной пожара стал занесенный источник открытого огня. Также эксперты-генетики установили совпадение генотипа обвиняемого с выявленным биологическим материалом на ломе-гвоздодере, изъятом с места происшествия в 2018 году», – рассказали в управлении Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области.

Действия уроженца Ганцевичского района квалифицированы по части 4 статьи 205 (кража, совершенная в особо крупном размере) и части 2 статьи 218 (умышленное уничтожение имущества, совершенное общеопасным способом) Уголовного кодекса РБ. Мужчину нашли в России и экстрадировали в Беларусь: теперь он заключен под стражу.

Это уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд, а вот дело в отношении соучастника преступления выделено в отдельное производство.

«Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление его местонахождения», – добавили в управлении Следственного комитета по Брестской области, пишет 1reg.by.
 
 
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Управление Следственного комитета по Брестской области завершило расследование уголовного дела в отношении проживавшего в России 26-летнего мужчины.
 
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