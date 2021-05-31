Анархисту-политзаключенному Францкевичу добавили новую статью — разжигание вражды, до 12 лет колонии





Александр Францкевич. Фото «Радыё Свабода».





Александр Францкевич был задержан 13 августа 2020 года. Его обвиняют по целому ряду уголовных статей: организация массовых беспорядков, участие в них, финансирование, обучение, или иная подготовка лиц к участию в массовых беспорядках, участие в преступной организации. Правозащитники признали его политзаключенным.





Францкевича в 2011 года признали виновным в бросании коктейлей Молотова в здание российского посольства. Сам инцидент произошел в августе 2010 года. Тогда Францкевич вину не признал, но был осужден на 3 года колонии, срок отбыл полностью.





пишет НН. Татьяна, мать Александра, не исключает, что новую статью могли добавить и другим фигурантам дела: Андрею Чепюку, Акихиро Гаевскому-Ханаде. Но подтверждения этому пока нет,НН.





Сама женщина готовится к тому, что сына посадят и надолго.





«Вижу, какие сроки дают, поэтому в связи с последними новостями готовлюсь к худшему.





Тем более Саша задержан второй раз. Еще же известно, как относятся к анархистам. Поэтому, боюсь, теперь будут давать большие сроки», — говорит Татьяна.