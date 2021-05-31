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Германия и Франция призвали освободить Протасевича и провести новые выборы

31.05.2021 22:07 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Германия и Франция решительно осуждают угон самолета Ryanair в Минск 23 мая 2021 года белорусским режимом и требуют немедленного освобождения летевших на нем Романа Протасевича и Софии Сапеги. Об этом говорится в заявлении, принятом по итогам прошедшего 31 мая заседания совета министров двух стран с участием канцлера ФРГ Ангелы Меркель и французского президента Эмманюэля Макрона.

Германия и Франция призвали освободить Протасевича и провести новые выборы

«Мы приветствуем быстрый и решительный ответ Европейского совета», — говорится в заявлении.

«Что касается политической ситуации в Беларуси, мы подтверждаем свое требование разрешить проведение досрочных президентских выборов, освободить всех политзаключенных и положить конец применению насилия против белорусского народа», — подчеркивают правительства Германии и Франции.

На пресс-конференции по итогам заседания Ангела Меркель одобрила быструю реакцию Европейского совета на ситуацию вокруг самолета Ryanair: «Очень, очень хорошо было, что Европейский совет очень быстро и очень решительно объявил о своих мерах. Они правильные, они необходимые — события прискорбные. И этому (введению санкций. — ред.) не препятствует встреча президента Лукашенко и президента Путина в Сочи».

«Мы самым решительным образом осуждаем, конечно, то, что Лукашенко делает со своим гражданским обществом и оппозицией. Это никоим образом не соответствует нашим стандартам и нашему взгляду на вещи. Мы будем сейчас вводить свои санкции очень целенаправленно», — сказала Меркель.

Эмманюэль Макрон заявил, что присоединяется к мнению канцлера.

На вопрос, будет ли изменен формат переговоров об урегулировании ситуации на юго-востоке Украины в «нормандском формате» из-за событий в Беларуси, канцлер ФРГ и президент Франции высказали мнение, что это не взаимосвязанные вещи. «Нужно и дальше работать в "нормандском формате", хотя прогресс очень незначительный», — считает Меркель.

Ранее представители Киева неоднократно заявляли о необходимости перенести переговорную площадку из Минска в другую страну.

 
Теги: Минск
 
 
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Германия и Франция решительно осуждают угон самолета Ryanair в Минск 23 мая 2021 года белорусским режимом и требуют немедленного освобождения летевших на нем Романа...
 
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