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Водитель «Фольксвагена» сбил двухлетнюю девочку в минском дворе
Источник материала: Навiны
Утром 31 мая в одном из дворов Минска легковой автомобиль сбил двухлетнюю девочку.
По предварительной информации столичной ГАИ, «Фольксваген» под управлением 42-летнего водителя двигался по двору дома № 7 на улице Копиевича и сбил девочку, выбежавшую на дорогу из-за припаркованных авто.
Пострадавшую госпитализировали.
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Утром 31 мая в одном из дворов Минска легковой автомобиль сбил двухлетнюю девочку.
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