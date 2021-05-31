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Водитель «Фольксвагена» сбил двухлетнюю девочку в минском дворе

31.05.2021 22:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Утром 31 мая в одном из дворов Минска легковой автомобиль сбил двухлетнюю девочку.

Водитель «Фольксвагена» сбил двухлетнюю девочку в минском дворе

По предварительной информации столичной ГАИ, «Фольксваген» под управлением 42-летнего водителя двигался по двору дома № 7 на улице Копиевича и сбил девочку, выбежавшую на дорогу из-за припаркованных авто.

Пострадавшую госпитализировали.

 
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Утром 31 мая в одном из дворов Минска легковой автомобиль сбил двухлетнюю девочку.
 
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