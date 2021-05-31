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Ученые обвинили глобальное потепление в участившихся смертях от аномальной жары

31.05.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ученые обвинили глобальное потепление в участившихся смертях от аномальной жары

Ученые-климатологи заявили о том, что глобальное потепление связано с примерно 37% случаев смерти от тепловых ударов и прочих последствий аномально жаркой погоды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Лондонской школы гигиены и тропической медицины.

Как отметили исследователи, ожидается, что со временем этот показатель будет только увеличиваться, если человечество не приспособится к новым погодным условиям или не остановит глобальное потепление. «За последние годы температуры на Земле выросли лишь на градус, что относительно мало по сравнению с тем, что ожидает нас в будущем, если объемы выбросов продолжат расти», – заявила научный сотрудник Бернского университета Ана Виседо-Кабрера.

Ученые также указали на то, что экстремальные погодные условия, жертвами которых все чаще и чаще становятся люди, являются главным последствием глобального потепления. При этом экстремальные погодные условия могут проявляться в виде волн жары летом, аномально высоких температур зимой, затяжных проливных дождей, засухи и прочих феноменов. Согласно прогнозам ученых, подобные явления будут только учащаться и затрагивать все больше регионов планеты – каждый лишний градус будет повышать смертность на 5%.

Фото: Freepik

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Ученые-климатологи заявили о том, что глобальное потепление связано с примерно 37% случаев смерти от тепловых ударов и прочих последствий аномально жаркой погоды....
 
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