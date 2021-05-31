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Чемпионат мира по хоккею: сборная США обыграла команду Германии и вышла в плей-офф

31.05.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Чемпионат мира по хоккею: сборная США обыграла команду Германии и вышла в плей-офф

Сегодня на чемпионате мира по хоккею уже состоялись два матча. Сборная США обыграла команду Германии и обеспечила себе участие в плей-офф.

Американские хоккеисты победили со счётом 2:0. В турнирной таблице группы В команда США занимает второе место. У нее – 15 очков, столько же баллов у финнов. Завтра американцы проведут последний поединок группового раунда против соперников из Италии. А вот хоккеисты из Дании шансы на выход в плей-офф утратили, проиграв команде Чехии. Основное время встречи завершилось вничью, а в серии буллитов были удачливее чехи. Победный бросок исполнил Филип Хитил.

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Сегодня на чемпионате мира по хоккею уже состоялись два матча. Сборная США обыграла команду Германии и обеспечила себе участие в плей-офф. Американские хоккеисты...
 
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