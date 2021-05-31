ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Совершенствование системы местных Советов депутатов обсудили на совещании с участием Натальи Кочановой

31.05.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Совершенствование системы местных Советов депутатов обсудили на совещании с участием Натальи Кочановой

Работать эффективнее. Совершенствование системы местных Cоветов депутатов обсудили на совещании с участием спикера Совета Республики.


Прежде всего, депутатский корпус необходимо формировать, учитывая численность и финансовые возможности конкретного населённого пункта. Народные избранники на местах остаются важным звеном между обществом и государством. Именно они первыми реагируют на проблемы граждан. А потому депутатов местных Советов предлагается наделить большими полномочиями.

Андрей Бугров, председатель Минского городского Совета депутатов: «Мы должны говорить, во-первых, о качественном составе депутатского корпуса, во-вторых, должны смотреть и количественный состав, в частности особенно регионов. Где-то может не надо такое количество депутатов местных Советов, вместе с тем общество говорит о том, что именно депутаты местных Советов – это те люди, действенная власть, которая может помогать».

Юрий Наркевич, председатель Брестского областного Совета депутатов: «Помочь надо финансово тем же сельским Советам, чтобы мог председатель решать те проблемы, которые есть на его уровне, но, конечно, благоустраивать улицы, строить дороги это уже будут на более высоком уровне».

Работу народных избранников на местном уровне тщательно проанализируют, а каждый районный и поселковый Совет должен представить концепцию развития на ближайшие годы. 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Работать эффективнее. Совершенствование системы местных Cоветов депутатов обсудили на совещании с участием спикера Совета Республики. Прежде всего, депутатский...
 
Новости дня
Новости разные
 
Еврокомиссар Бретон: Вместе с самолетом Ryanair угнали европейские ценности
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by