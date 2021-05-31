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Совершенствование системы местных Советов депутатов обсудили на совещании с участием Натальи Кочановой
Источник материала: ОНТ
Работать эффективнее. Совершенствование системы местных Cоветов депутатов обсудили на совещании с участием спикера Совета Республики.
Прежде всего, депутатский корпус необходимо формировать, учитывая численность и финансовые возможности конкретного населённого пункта. Народные избранники на местах остаются важным звеном между обществом и государством. Именно они первыми реагируют на проблемы граждан. А потому депутатов местных Советов предлагается наделить большими полномочиями.
Работу народных избранников на местном уровне тщательно проанализируют, а каждый районный и поселковый Совет должен представить концепцию развития на ближайшие годы.
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Совершенствование системы местных Советов депутатов обсудили на совещании с участием Натальи Кочановой
Работать эффективнее. Совершенствование системы местных Cоветов депутатов обсудили на совещании с участием спикера Совета Республики. Прежде всего, депутатский...
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