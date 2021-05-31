Совершенствование системы местных Советов депутатов обсудили на совещании с участием Натальи Кочановой

Источник материала: ОНТ

Работать эффективнее. Совершенствование системы местных Cоветов депутатов обсудили на совещании с участием спикера Совета Республики.





Прежде всего, депутатский корпус необходимо формировать, учитывая численность и финансовые возможности конкретного населённого пункта. Народные избранники на местах остаются важным звеном между обществом и государством. Именно они первыми реагируют на проблемы граждан. А потому депутатов местных Советов предлагается наделить большими полномочиями.

Андрей Бугров, председатель Минского городского Совета депутатов: «Мы должны говорить, во-первых, о качественном составе депутатского корпуса, во-вторых, должны смотреть и количественный состав, в частности особенно регионов. Где-то может не надо такое количество депутатов местных Советов, вместе с тем общество говорит о том, что именно депутаты местных Советов – это те люди, действенная власть, которая может помогать».

Юрий Наркевич, председатель Брестского областного Совета депутатов: «Помочь надо финансово тем же сельским Советам, чтобы мог председатель решать те проблемы, которые есть на его уровне, но, конечно, благоустраивать улицы, строить дороги это уже будут на более высоком уровне».

Работу народных избранников на местном уровне тщательно проанализируют, а каждый районный и поселковый Совет должен представить концепцию развития на ближайшие годы.

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