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Продвижение белорусских товаров на рынок Евразийского экономического союза обсуждали в правительстве
Источник материала: ОНТ
Снятие барьеров и ограничений, продвижение белорусской продукции на рынок Евразийского экономического союза обсуждали сегодня в правительстве.
Состоялась встреча вице-премьера с министром по внутренним рынкам и информатизации Евразийской экономической комиссии Гегамом Варданяном. Он прибыл в страну для участия в специализированной выставке по информационно-коммуникационным технологиям Tibo, которая откроется завтра.
А сегодня, оценивая усилия по снятию барьеров, стороны отметили успех по некоторым позициям. Усиленно работать в этом направлении будут и дальше. Актуальным остается вопрос цифровизации экономики. Это нужно сделать не только для упрощения работы торговых коридоров, но и для поиска работы на евразийском рынке.
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Продвижение белорусских товаров на рынок Евразийского экономического союза обсуждали в правительстве
Снятие барьеров и ограничений, продвижение белорусской продукции на рынок Евразийского экономического союза обсуждали сегодня в правительстве. Состоялась...
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