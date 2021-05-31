Милиционеры спасли девочку-подростка от суицида в Бресте

Источник материала: ОНТ

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Сотрудники патрульно-постовой службы спасли 14-летнюю девочку-подростка от суицида в Бресте. Об этом сообщает пресс-служба УВД Брестского облисполкома.

О намерениях подростка совершить самоубийство стало известно вечером 29 мая. Поступившую информацию передали ближайшему наряду патрульно-постовой службы. По пути к месту происшествия к патрульным присоединилась психолог, все время находившаяся на связи с девочкой.

Вскоре патрульные прибыли на место происшествия. Психолог позвонила по домофону в квартиру, однако девочка отказалась открывать дверь. В итоге психологу все же удалось убедить подростка пустить её в подъезд, после чего патрульным наконец удалось попасть в квартиру. Они застали девочку в шоковом состоянии, на её предплечьях были раны.

Подростку была оказана первая помощь, после чего прибывшие на место происшествия медики зашили пострадавшей раны. Все это время мать пострадавшей была на работе. Она прибежала домой, как только узнала о приезде милиции.

Фото: Freepik

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