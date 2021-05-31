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Из школы – прямо в армию. В 103-й воздушно-десантной бригаде прошли военно-полевые сборы для учеников 10-х классов
Источник материала: ОНТ
Из школы – прямо в армию попали старшеклассники Витебска. В 103-й воздушно-десантной бригаде прошли военно-полевые сборы для учеников 10-х классов. Парни побывали в казармах, почувствовали себя в прыжке – правда, тренировочном. Увидеть жизнь армии изнутри пришла и девочка. О тех, кто сменил рюкзаки на парашюты.
Расслабленная походка и всё внимание смартфону – такого в воинской части не увидишь, но сегодня день исключительный, многое не по уставу. Гости сначала опоздали, на построении потеряли еще не один десяток минут. Но после команды «становись», за дело взялись десантники, сборы уже проходили под их руководством – а значит, всё строго.
В бригаде что-то вроде курса молодого бойца. Только на знакомство с армией не месяц, а всего несколько часов. Желающих попробовать свои силы на воздушно-десантном комплексе долго искать не пришлось. Это, конечно, не свободное падение с тысячи метров, но даже эти несколько секунд – часть большой подготовительной работы перед настоящим прыжком с парашютом.
За плечами не рюкзаки и портфели, а настоящие парашюты, весят внушительно – около 15 кг, и это далеко не вся боевая амуниция десантника. Хотя и этой примерки хватило для первых выводов: служба лёгкой прогулкой не будет.
Для школьников отрыли двери и в казармы, ознакомиться с солдатским бытом. Офицеров засыпали вопросами - сколько раз кормят, какой распорядок. Среди любопытных – и девушка. Дарья недавно встретила брата из армии, служил на границе, и вот сама решила посмотреть на срочную службу изнутри.
Ежегодно бригада получает современное вооружение, часть новинок школьники сегодня не только увидели, но пощупали, примерили и даже опробовали – посидели внутри новеньких бронетранспортёров! И не были бы они мальчишками, если бы среди бела дня не попытались что-то разглядеть в прибор ночного видения.
В Витебске гражданские будни на армейские сегодня сменили около тысячи старшеклассников. В центрах допризывной подготовки все проходят огневую и строевую подготовку, и вот на смену школьным занятиям – полное военное погружение.
Пока будущие защитник Родины только определяются с приоритетами, в самой 103-й бригаде идут обычные воинские будни. Солдаты срочной и контрактной службы продолжают оттачивать мастерство. 103-я воздушно-десантная бригада – элита войск, костяк сил специальных операций, и это подразделение круглыми сутками на боевом дежурстве.
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Из школы – прямо в армию. В 103-й воздушно-десантной бригаде прошли военно-полевые сборы для учеников 10-х классов
Из школы – прямо в армию попали старшеклассники Витебска. В 103-й воздушно-десантной бригаде прошли военно-полевые сборы для учеников 10-х классов. Парни побывали в...
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