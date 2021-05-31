Самолет Ryanair в Берлине: аналогия с рейсом Афины-Вильнюс прослеживается во всём, за исключением реакции коллективного Запада

Источник материала: ОНТ

Экстренное приземление самолета Ryanair в Берлине . Аналогия с рейсом Афины-Вильнюс прослеживается во всём, за исключением реакции коллективного Запада. Посадка самолёта после сообщения о минировании в удобном аэропорту – обычная практика, а вот последовавшие за этим угрозы санкций и закрытие воздушного пространства, в том числе для гражданских белорусских самолётов, - всё это очень напоминает спланированную провокацию.





Судите сами - Минск не знал, что злополучным бортом летит обвиняемый в терроризме, чего, судя по скоординированной и молниеносной реакции на инцидент, не скажешь о Западе. Впрочем, на минувшей неделе эту тему в деталях раскрыл Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Главный вопрос! Почему не Вильнюс, не Варшава, не Львов, не Киев не приняли этот самолёт? Или кому-то надо было, чтобы он сел именно в Минске? В итоге, пытались спасти Европу, нас обвинили. Мы не нарушили международное право и ни одной инструкции, я бы был не против. Кому выгодно такое обострение накануне заседания ЕС? Не успели шасси коснуться, как со стороны коллективного Запада посыпались как под копирку обвинения. Вы это экспромтом делали? Какие сценарии планировались? Новый триггер для протестов? Разумные люди понимают. Но те, кто стоит за провокацией, отдаёте отчёт своим действиям? Отвечать всё равно придётся. Остановитесь!

В попытке оправдаться Запад называет посадку борта работой белорусских спецслужб. При этом уверяет, мол, сообщение о минировании пришло в Минск уже после того, как белорусские диспетчеры сообщили об этом. В условиях, когда зарубежные партнеры действуют вопреки здравому смыслу и даже логике, Президент призвал белорусов сплотиться, чтобы вместе противостоять неадекватному и агрессивному давлению извне.

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