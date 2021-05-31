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Самолет Ryanair в Берлине: аналогия с рейсом Афины-Вильнюс прослеживается во всём, за исключением реакции коллективного Запада
Источник материала: ОНТ
Судите сами - Минск не знал, что злополучным бортом летит обвиняемый в терроризме, чего, судя по скоординированной и молниеносной реакции на инцидент, не скажешь о Западе. Впрочем, на минувшей неделе эту тему в деталях раскрыл Александр Лукашенко.
В попытке оправдаться Запад называет посадку борта работой белорусских спецслужб. При этом уверяет, мол, сообщение о минировании пришло в Минск уже после того, как белорусские диспетчеры сообщили об этом. В условиях, когда зарубежные партнеры действуют вопреки здравому смыслу и даже логике, Президент призвал белорусов сплотиться, чтобы вместе противостоять неадекватному и агрессивному давлению извне.
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Самолет Ryanair в Берлине: аналогия с рейсом Афины-Вильнюс прослеживается во всём, за исключением реакции коллективного Запада
Экстренное приземление самолета Ryanair в Берлине. Аналогия с рейсом Афины-Вильнюс прослеживается во всём, за исключением реакции коллективного Запада. Посадка...
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