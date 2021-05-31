Еврокомиссия одобрила применение вакцины Pfizer для детей 12-15 лет

Источник материала: ОНТ

Еврокомиссия разрешила странам-членам ЕС использовать вакцину от COVID-19 производства американской компании Pfizer и её немецкого партнера BioNTech для детей в возрасте от 12 до 15 лет. Об этом со ссылкой на еврокомиссара по вопросам здравоохранения Стеллу Кириакидис сообщает ТАСС.

Как отметила еврокомиссар, государства-члены ЕС теперь смогут расширить охват вакцинации за счет молодежи. «Каждая доза имеет значение в борьбе с кризисом», – подчеркнула Кириакидис.

При этом ранее Европейское агентство лекарственных средств одобрило использование вакцины от COVID-19 производства Pfizer и BioNTech для детей. Таким образом вакцина Comirnaty стала первым препаратом от COVID-19, одобренным для вакцинации детей.

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