ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Еврокомиссия одобрила применение вакцины Pfizer для детей 12-15 лет

31.05.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Еврокомиссия одобрила применение вакцины Pfizer для детей 12-15 лет

Еврокомиссия разрешила странам-членам ЕС использовать вакцину от COVID-19 производства американской компании Pfizer и её немецкого партнера BioNTech для детей в возрасте от 12 до 15 лет. Об этом со ссылкой на еврокомиссара по вопросам здравоохранения Стеллу Кириакидис сообщает ТАСС.

Как отметила еврокомиссар, государства-члены ЕС теперь смогут расширить охват вакцинации за счет молодежи. «Каждая доза имеет значение в борьбе с кризисом», – подчеркнула Кириакидис.

При этом ранее Европейское агентство лекарственных средств одобрило использование вакцины от COVID-19 производства Pfizer и BioNTech для детей. Таким образом вакцина Comirnaty стала первым препаратом от COVID-19, одобренным для вакцинации детей.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Еврокомиссия разрешила странам-членам ЕС использовать вакцину от COVID-19 производства американской компании Pfizer и её немецкого партнера BioNTech для детей в возрасте от...
 
Новости дня
Новости разные
 
Еврокомиссар Бретон: Вместе с самолетом Ryanair угнали европейские ценности
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
31.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by