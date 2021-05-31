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Ситуация с самолетом Ryanair в Берлине: о негромкой реакции Запада и назначении виноватой во всем Беларуси. Рубрика «Будет дополнено»

31.05.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ситуация с самолетом Ryanair в Берлине: о негромкой реакции Запада и назначении виноватой во всем Беларуси. Рубрика «Будет дополнено»

На фоне показательно негромкой реакции европейцев на инцидент в небе Германии нельзя не задуматься о будущем. Ведь если с вопросом «зачем нас обвиняли» всё ясно, то, что будет дальше - ясности пока нет. Тему назначения виноватых  дополнит Глеб Лавров.


Доброго времени суток, дорогие товарищи!

Хотя, кого я обманываю?

А где правда? Она в том, что это рубрика «Будет Дополнено» и это я, Глеб Лавров, с международными новостями. Вместо которых, вот сразу, хочется услышать «А теперь о погоде». Из уст очаровательной госпожи Ромбальской.

Но нет. Сначала об утренних новостях.

Собственно. Прочитав утром, еще до обеда советских газет, зачеркнуто, посмотрев ленту новостей, я сразу анекдот один вспомнил. Старый анекдот, конечно, бородатый, как Маркс, какие еще анекдоты бывают? Но, даже про себя, рассказывать не стал – зело неполиткорректный. Ибо про этих. Которые, ну, с бородами.

Вместо этого быстро перевспомнил гарик Губермана, рукопожатного поэта, поэтому могу цитировать его в приличном обществе невозбранно:

«Любая философия согласна, 

что в мире от евреев нет спасения, 

науке только все еще не ясно, 

как делают они землетрясения».

А вспомнил я эти строки после сообщения о том, что демократическая Германия посадила на своей демократической территории борт, следовавший из демократической Ирландии в демократическую Польшу. Посадила после сообщения о бомбе на этого борта борту. И информацией делиться, пока все по-германски скрупулезно не досмотрела, свободословная Германия ни с кем не стала. И после вот этого небо над ней не сделалось жидким и к пролету совершенно не пригодным. Хотя по аналогии должно было уже к обеду…

А я… еще до завтрака подумал «ну, фсе». Причем, через «ф». И пошел пищу принимать, потому как на работу же. Но кушая, продолжил думать. Сейчас, думал я, нас точно в этом хоть кто-то, да обвинит. Да, смиритесь белорусы! Но по решению сверху мы – теперь будем виноваты. Во всем. И в этом тоже. «Осталось только летопись найти».

Раньше, при старом режиме, оно ведь как было? Всегда хайли лайкли виноваты Петров и Боширов. Теперь нас, плохих парней, трое. Те двое. И мы. Все. Под десять нас миллионов, с очень разными политическими взглядами под общими санкциями. Много разных людей, которых иностранные умные дяденьки, тетеньки и иные заставляют на наших кухнях обсуждать новости о НЕнемецких самолетах из «Немецкой волны». Цитатами из «Немецкой волны» же. В лучшем случае. А то бывает, когда и цитатами некого похуже.

И вот ведь какая загогулина, крутая, словно глиссада авиалайнера, выходит. Виноваты по их, западным, словам, конечно, мы. Но не потому, что это мы. А почему? А вот тут Давид Мария Сассоли, это мальчик, если что. Так вот. Давид Мария – глава Европарламента, находящийся под санкциями России. Он, давеча, предположил, что на фоне укрепляющихся отношений между Беларусью и Россией и на фоне ситуации с самолетом в небе над Беларусью, они, Запад коллективный, должны. Далее цитата по интернет-источнику:

«Должны ужесточить санкции против российских чиновников, а также установить более тесные контакты с населением и гражданским обществом, поддержать российских диссидентов, неправительственные организации и независимые СМИ».

И после таких слов тени сомнений нет… у кого Давид Мария Сассоли.

Но не в нем нам дело.

Ладно, без обиняков: Я/мы/вы, а еще Петров и Боширов – новые евреи Европы. Гилти!

Так что, позавтракали, почитали утренние новости. Улыбаемся и пашем. Пока большие дяденьки и тетеньки, и иные там, на встречах разного уровня, не расчертят заново контурные карты региона, мира и неба разноцветными линиями силовых, ресурсных, экономических, финансовых и политических потоков. И станет под небом всем дивный новый мир.

Они ведь до этого нас обвинять все равно не успокоятся.

Так что, самолетам – неба, всем на земле – мира, особенно немцам. Давиду Марие Сассоли – пис. Это был Глеб Лавров на ОНТ. И я тему не раскрыл, но дополнил.

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Теги: Новости
 
 
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На фоне показательно негромкой реакции европейцев на инцидент в небе Германии нельзя не задуматься о будущем. Ведь если с вопросом «зачем нас обвиняли» всё ясно,...
 
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