ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Минске задержали двух местных жителей, причастных к кражам из автомобилей

31.05.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В Минске задержали двух местных жителей, причастных к кражам из автомобилей

В Минске задержали двух местных жителей, причастных к кражам из автомобилей. Об этом сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Во Фрунзенском районе правоохранителями была задержана 46-летняя женщина, похитившая из автомобиля своего квартиросъемщика порядка 7,5 тыс. белорусских рублей. Произошло это пока мужчина отдыхал у себя в комнате. Женщина достала из кармана его куртки ключи от машины и похитила оттуда борсетку с деньгами. Ключи злоумышленница вернула на место, дабы не вызвать подозрений.

Большую часть похищенных денег она пустила на собственные нужды, поэтому изъять у неё удалось только 1,7 тыс. рублей. Ранее подозреваемая уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

Еще одним задержанным стал 47-летний водитель из Центрального района Минска, похитивший мобильный телефон у собственного начальника. Потерпевший несколько месяцев тому назад приобрел новый телефон, а старый оставил в салоне авто, чем и решил воспользоваться его водитель. Мужчина похитил девайс, а потом продал его в интернет-магазине за 900 рублей. Ранее подозреваемый также привлекался к уголовной ответственности. При этом общая сумма нанесенного им ущерба оценивается в 1750 рублей.

Материалы проверок по обоим делам уже переданы в Фрунзенский и Центральный (Минска) РОСК.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске задержали двух местных жителей, причастных к кражам из автомобилей. Об этом сообщает ГУВД Мингорисполкома. Во Фрунзенском районе правоохранителями была...
 
Новости дня
Новости разные
 
Еврокомиссар Бретон: Вместе с самолетом Ryanair угнали европейские ценности
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
31.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by