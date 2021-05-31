Источник материала: ОНТ

В Минске задержали двух местных жителей, причастных к кражам из автомобилей. Об этом сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Во Фрунзенском районе правоохранителями была задержана 46-летняя женщина, похитившая из автомобиля своего квартиросъемщика порядка 7,5 тыс. белорусских рублей. Произошло это пока мужчина отдыхал у себя в комнате. Женщина достала из кармана его куртки ключи от машины и похитила оттуда борсетку с деньгами. Ключи злоумышленница вернула на место, дабы не вызвать подозрений.

Большую часть похищенных денег она пустила на собственные нужды, поэтому изъять у неё удалось только 1,7 тыс. рублей. Ранее подозреваемая уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

Еще одним задержанным стал 47-летний водитель из Центрального района Минска, похитивший мобильный телефон у собственного начальника. Потерпевший несколько месяцев тому назад приобрел новый телефон, а старый оставил в салоне авто, чем и решил воспользоваться его водитель. Мужчина похитил девайс, а потом продал его в интернет-магазине за 900 рублей. Ранее подозреваемый также привлекался к уголовной ответственности. При этом общая сумма нанесенного им ущерба оценивается в 1750 рублей.

Материалы проверок по обоим делам уже переданы в Фрунзенский и Центральный (Минска) РОСК.

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