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Золотая Евролига: белорусские волейболисты одержали победу над сборной Португалии
Источник материала: ОНТ
Белорусские волейболисты завершили победой первый круг группового раунда Золотой Евролиги – престижного турнира среди национальных команд.
Подопечные Виктора Бекши не без труда одолели соперников из Португалии – 3:2. В первых двух сетах белорусы действовали уверенно. Но в середине третьей партии игра нашей команды разладилась, чем своевременно и воспользовались соперники. Впрочем, белорусские волейболисты сумели собраться перед решающим сетом и грамотно воспользовались ошибками португальцев. Самыми результативными игроками в составе сборной Беларуси стали Максим Багатко (18 очков) и Владислав Давыскиба (17 баллов). Матчи второго круга группового раунда команда Виктора Бекши проведёт на выезде в Португалии, где помимо хозяев, вновь сыграет со сборными Чехии и Турции. В «Финал четырёх» турнира выйдет лучшая команда из квартета.
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Белорусские волейболисты завершили победой первый круг группового раунда Золотой Евролиги – престижного турнира среди национальных команд. Подопечные Виктора...
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