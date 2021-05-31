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Золотая Евролига: белорусские волейболисты одержали победу над сборной Португалии

31.05.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Золотая Евролига: белорусские волейболисты одержали победу над сборной Португалии

Белорусские волейболисты завершили победой первый круг группового раунда Золотой Евролиги – престижного турнира среди национальных команд.

Подопечные Виктора Бекши не без труда одолели соперников из Португалии – 3:2. В первых двух сетах белорусы действовали уверенно. Но в середине третьей партии игра нашей команды разладилась, чем своевременно и воспользовались соперники. Впрочем, белорусские волейболисты сумели собраться перед решающим сетом и грамотно воспользовались ошибками португальцев. Самыми результативными игроками в составе сборной Беларуси стали Максим Багатко (18 очков) и Владислав Давыскиба (17 баллов). Матчи второго круга группового раунда команда Виктора Бекши проведёт на выезде в Португалии, где помимо хозяев, вновь сыграет со сборными Чехии и Турции. В «Финал четырёх» турнира выйдет лучшая команда из квартета.

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Белорусские волейболисты завершили победой первый круг группового раунда Золотой Евролиги – престижного турнира среди национальных команд. Подопечные Виктора...
 
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