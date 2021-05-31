Литва вмешивается во внутренние дела Китая: отношение КНР к уйгурам было названо «геноцидом»

Источник материала: ОНТ

Вильнюс ссорится не только с соседями, на неделе Литва грубо вмешалась во внутренние дела Китая.

Речь – о резолюции Сейма, в которой отношение КНР к уйгурам было названо «геноцидом» и «преступлениями против человечности». Пекин такое поведение возмутило, вдобавок европейская страна заявила о выходе из формата сотрудничества «17+1», по которому страны Центральной и Восточной Европы взаимодействуют с Китаем. По мнению авторов китайских политических изданий, поведение Вильнюса – это действия США против КНР. Антикитайский настрой не поддерживают и международные эксперты.

В Китае считают, что Литва переоценивает свои силы. Если Вильнюс, как заявлялось ранее, откроет торговое представительство на Тайване, пострадают непосредственно литовские бизнесмены. Импорт из Китая в Литву в прошлом году составил около миллиарда евро. Экспорт – около 300 млн.

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