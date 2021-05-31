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Литва вмешивается во внутренние дела Китая: отношение КНР к уйгурам было названо «геноцидом»
Источник материала: ОНТ
Вильнюс ссорится не только с соседями, на неделе Литва грубо вмешалась во внутренние дела Китая.
Речь – о резолюции Сейма, в которой отношение КНР к уйгурам было названо «геноцидом» и «преступлениями против человечности». Пекин такое поведение возмутило, вдобавок европейская страна
В Китае считают, что Литва переоценивает свои силы. Если Вильнюс, как заявлялось ранее, откроет торговое представительство на Тайване, пострадают непосредственно литовские бизнесмены. Импорт из Китая в Литву в прошлом году составил около миллиарда евро. Экспорт – около 300 млн.
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Вильнюс ссорится не только с соседями, на неделе Литва грубо вмешалась во внутренние дела Китая. Речь – о резолюции Сейма, в которой отношение КНР к уйгурам было...
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