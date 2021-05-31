Принц Гарри получит часть наследства принца Филиппа

Источник материала: ОНТ

Стали известны наследники умершего мужа королевы Елизаветы II принца Филиппа. В их число вошли принц Уильям и принц Гарри. Об этом сообщает The Sun.

Как отмечает издание, доля наследства, которую получат сыновья принцессы Дианы и принца Чарльза, была определена задолго до переезда Гарри в США. При этом принц Филлип не стал менять завещание несмотря на то, что он осудил поступок Гарри. «Наказывать внука за плохое поведение – не в его духе. Это был очень справедливый, беспристрастный, замечательный человек. Никогда не держал на других зло», – утверждает источник издания.

При этом состояние принца Филиппа оценивается в 10-30 млн фунтов стерлингов. Основная его часть, как ожидается, достанется его супруге, королеве Елизавете II. При этом в завещании также указана 17-летняя Луиза Виндзор – дочь младшего сына Филиппа принца Эдварда. А сам Эдвард получит титул герцога Эдинбургского, однако произойдет это только после смерти королевы.

В завещание также вошли слуги, заботившиеся о принце Филиппе в последние годы –его личный секретарь Арчи Миллер Бейкуэлл, паж Уильям Хендерсон, а также камердинер Стивен Недоядло.

Напомним, принц Филипп скончался 9 апреля в возрасте 99 лет. До своего столетнего юбилея муж Елизаветы II не дожил всего два месяца. Принц был временно захоронен в Виндзорском замке.

Фото: Freepik

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram