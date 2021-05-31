«Проявляется двуличие коллективного Запада». Эксперты о ситуации с самолетом Ryanair в Берлине

Источник материала: ОНТ

Польская полиция начала расследование сообщения о бомбе на борту самолета. А вот страны Евросоюза до сих пор не реагируют на происшествие. А за инцидентом в Минске реакция последовала тут же. И не просто заявления, а действия с закрытием воздушного пространства.





В случае с лайнером, который приземлился в Берлине, эксперты настроены скептически. Реакция Евросоюза, НАТО и США, по их мнению, ожидается штатной.

Николай Щекин, заведующий отделом Института социологии НАН Беларуси: «Именно в эти минуты проявляется двуличие Европы. Двуличие коллективного Запада, истинное лицо мы наконец-то увидели. А у нас же ситуация была намного острее, потому что самолет разворачивался над атомной станцией, где нельзя разворачиваться по большому счету. То, что сейчас произошло в Европе, это верх цинизма. Ничего не будет, никакой реакции. Потому что это Германия, своих не бьют. Все, что произошло с Беларусью на прошлой неделе – шлейф грязи, шантажа – связано с целью удушить Беларусь и сделать таран России».

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований: «Ситуация с компанией Ryanair, конечно, четко демонстрирует двойные стандарты, когда Беларусь действовала в соотвветсвии с международным правом и протоколами, обеспечила безопасность пассажиров и безопасность борта. К ней, к Беларуси, была предъявлены целая волна негатива в информационной среде, вплоть до призыва к санкциям и заявления высших должностных лиц Евросоюза и других стран мира. А здесь ситуация в Берлине такая же, как и в Минске, однако никаких санкций не последовало, никаких ярких заявлений не последовало».

Марина Ленчевская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: «Если пролетает самолет, поступает сведение о минировании и запрашивается просьба о посадке в аэропорту Минска, то, естественно, такая посадка предоставляется. Мы сегодня предлагаем, нас пытаются обвинить в чем-то – вплоть до политического пиратства. Мы предлагаем, приезжайте, расследуйте, мы готовы предоставить все данные, все документы. Этого не происходит. Считаем, что необходимо все-таки эту шумиху несправедливую вокруг нашей страны, конечно, прекращать. Парламентарии готовы доносить данную позицию до наших коллег из других стран и призывать к тому, чтобы ситуации, которая сложилась вокруг нашей страны, была дана объективная и правильная оценка».

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