ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Украина получит регулярное прямое авиасообщение с Саудовской Аравией

31.05.2021 22:59 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

На украинский рынок выйдет лоукостер из Саудовской Аравии Flynas. Ранее для осуществления перелета из Киева был нужен трансфер через Стамбул, Доху или Дубай.

Украина получит регулярное прямое авиасообщение с Саудовской Аравией

Соответствующее соглашение было достигнуто 31 мая, сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

Flynas — ведущий лоукостер Саудовской Аравии, с парком в 30 самолетов. Авиакомпания выполняет более 1200 рейсов еженедельно по 35 внутренним и международным направлениям. Недавно авиаперевозчик заключил соглашение с Airbus о покупке 120 новых самолетов общей стоимостью 8,6 млрд долларов.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На украинский рынок выйдет лоукостер из Саудовской Аравии Flynas. Ранее для осуществления перелета из Киева был нужен трансфер через Стамбул, Доху или Дубай.
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусский рубль занял второе место на территории бывшего СССР по снижению к доллару
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by