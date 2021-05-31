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Белорусский рубль занял второе место на территории бывшего СССР по снижению к доллару

31.05.2021 22:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В январе—мае 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю снизился на 1,78% (с 2,5789 до 2,5329). Это второй показатель на территории бывшего СССР, свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ котировок центробанков на 31 декабря 2020 года и 31 мая 2021-го.

Белорусский рубль занял второе место на территории бывшего СССР по снижению к доллару

На первой позиции Украина, где доллар подешевел на 2,74% (с 28,2746 до 27,5004 гривны), на третьей — Россия — 0,39% (с 73,8757 до 73,5870 рубля), на четвертой — Армения — 0,38% (с 522,59 до 520,619 драма).

В Азербайджане и Туркменистане официальный курс доллара не изменился (1,7 и 3,5 маната соответственно).

В остальных странах на территории бывшего СССР американская валюта подорожала: в Грузии — на 0,04% (с 3,2766 до 3,2779 лари), Таджикистане — на 0,18% (с 11,30 до 11,32 сомони), Латвии, Литве и Эстонии — на 0,58% (с 0,8149 до 0,8196 евро), Узбекистане — на 0,99% (с 10.476,92 до 10.580,65 сума), Кыргызстане — на 1,18% (с 82,6498 до 83,6256 сома), Казахстане — на 1,71% (с 420,71 до 427,90 тенге), Молдове — на 2,32% (с 17,2146 до 17,6140 лея).

В мае доллар в Беларуси подешевел на 1,12% — третий показатель на территории бывшего СССР после Грузии (-5,00%) и Кыргызстана (-1,38%). Далее: Россия (-1,07%), Молдова (-1,04%), Латвия, Литва, Эстония (-0,98%), Украина (-0,90%) и Армения (-0,02%). Не изменились курсы в Азербайджане, Таджикистане и Туркменистане, выросли — в Казахстане (+0,04%) и Узбекистане (+0,68%).

В январе—мае 2020 года официальный курс доллара в Беларуси вырос на 14,57% — первое место на территории бывшего СССР, за год — на 22,59% (также первое).

 
Теги: Курсы валют
 
 
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В январе—мае 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю снизился на 1,78% (с 2,5789 до 2,5329).
 
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