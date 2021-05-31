Серьезная авария на развязке МКАД: скорая увезла мотоциклиста и его пассажира (обновлено)

Источник материала: Onliner

Наш читатель сообщил о серьезном происшествии на МКАД. По его словам, сегодня вечером там случилось ДТП, в результате которого пострадал мотоциклист. На место выбывали сотрудники ГАИ и скорая помощь.

Версии: правдивая и нет

Озвученная первоначально версия: мотоциклист упал с путепровода.

— На МКАД перед съездом на Партизанский проспект случилось ДТП. В результате мотоциклист слетел с моста, — рассказал корреспонденту Onliner наш читатель. — Машины на «аварийке» на самом МКАД и на Байкальской.





Другой наш читатель сообщил более достоверные сведения.

— На перекрестке МКАД и улицы Байкальской около 21:00 произошла серьезная авария с участием мотоцикла и автомобиля Geely. Авто ехало со стороны ТЦ «Яркий» и поворачивало налево, на внутреннее кольцо МКАД. А мотоцикл двигался со стороны улицы Байкальской. Удар пришелся в переднее правое крыло авто, отчего его развернуло. Мотоцикл сильно поврежден, водитель лежал рядом, девушку-пассажира отбросило далеко вперед. В авто никто не пострадал. До приезда скорой помощи очевидцы оказывали помощь пострадавшим: должно быть, все живы, двигали руками, — рассказал собеседник.





Еще один наш читатель рассказал корреспонденту Onliner об особенностях этого участка дороги.

— Дорога идет на спуск, и перед мостом постоянный трафик, — рассказал он. — Мотоциклист был с пассажиром, обоих забрали скорые.





Первые минуты. Пострадавшие

Наша читательница рассказала корреспонденту Onliner, что была на месте ДТП в первые минуты после аварии.

— Я подбежала к одному из мотоциклистов: парень был в шоке, не отвечал, но реагировал на звуки и очень храпел, пытался перевернуться. Мужчины держали его, чтобы он не перевернулся. Мотоциклист находился метров в 15 от остатков мотоцикла, — говорит она. — Он был в шлеме, как и второй мотоциклист, но в джинсах и кофте. От удара у него даже обувь слетела, мотоциклист отлетел к самому мосту. Но внешне он был цел, только хрип сильный был. Я разговаривала с ним, чтобы он не закрыл глаза.

Второго пострадавшего она не видела вблизи.

— Второй мотоциклист — мелкого телосложения, мне показалось, что его состояние было хуже: из-под шлема потекла кровь, но он тоже двигался, — рассказала читательница.





— От удара Geely развернуло на 180, удар пришелся в заднее правое колесо. Со слов водителя, он заканчивал поворот со стороны торгового центра, — рассказал наш читатель.









Дополнено. ГАИ

В ГАИ Минска сообщили, что ДТП случилось около 20:50. По предварительной информации, водитель автомобиля Geely двигался по улице Байкальской со стороны деревни Большое Стиклево в направлении МКАД. При повороте налево он столкнулся с мотоциклом Suzuki, который ехал в прямом встречном направлении.

В результате ДТП водитель и пассажир мотоцикла получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.

На месте инцидента работали сотрудники отдела ГАИ Заводского РУВД г. Минска, следственно-оперативная группа ГАИ ГУВД Мингорисполкома, следователь, специалист управления ГКСЭ по г. Минску. По факту произошедшего проводится проверка.













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