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Сообщения о «минировании» получили более 270 госорганизаций
Источник материала: БДГ
Сообщения о заложенных в зданиях взрывных устройствах получили более 270 государственных учреждений по всей Беларуси.
В основном, это учебные заведения. По
«Все места были обследованы сотрудниками правоохранительных органов - информация оказалась ложной. Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление причастных к угрозам лиц», - добавили в МВД и напомнили, что за заведомо ложное сообщение об опасности предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.
Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление причастных к угрозам лиц.
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Сообщения о заложенных в зданиях взрывных устройствах получили более 270 государственных учреждений по всей Беларуси.
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