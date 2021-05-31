Сообщения о «минировании» получили более 270 госорганизаций

Сообщения о заложенных в зданиях взрывных устройствах получили более 270 государственных учреждений по всей Беларуси.

В основном, это учебные заведения. По данным пресс-службы МВД, письма по электронной почте пришли в 118 школ Минска, Брестской, Могилевской, Гомельской и Минской областей.

«Все места были обследованы сотрудниками правоохранительных органов - информация оказалась ложной. Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление причастных к угрозам лиц», - добавили в МВД и напомнили, что за заведомо ложное сообщение об опасности предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление причастных к угрозам лиц.