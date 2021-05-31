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Кипр закрыл свое небо для «Белавиа»
Источник материала: АФН
Власти Кипра закрыли свое воздушное пространство для самолетов белорусской госкомпании «Белавиа» до 28 августа.
До это же даты самолетам кипрских авиакомпаний запрещено входить в воздушное пространство Беларуси, сообщила кипрская Служба аэронавигационной информации департамента гражданской авиации.
Запрет не распространяется на гуманитарные рейсы, самолеты скорой помощи и оказавшиеся в чрезвычайной ситуации.
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Власти Кипра закрыли свое воздушное пространство для самолетов белорусской госкомпании «Белавиа» до 28 августа.
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