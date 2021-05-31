Кипр закрыл свое небо для «Белавиа»

Источник материала: АФН

Власти Кипра закрыли свое воздушное пространство для самолетов белорусской госкомпании «Белавиа» до 28 августа.

До это же даты самолетам кипрских авиакомпаний запрещено входить в воздушное пространство Беларуси, сообщила кипрская Служба аэронавигационной информации департамента гражданской авиации.

Запрет не распространяется на гуманитарные рейсы, самолеты скорой помощи и оказавшиеся в чрезвычайной ситуации.