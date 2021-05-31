ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Кипр закрыл воздушное пространство для белорусских самолётов

01.06.2021 07:05 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Кипр присоединился к ряду стран, которые закрыли свое воздушное пространство для белорусских самолетов.


Кипр закрылся для белорусских самолётов / Еврорадио

Кстати, читатель "Нашей Нивы" Дмитрий Касперович сказал, что он не смог вылететь с Кипра ещё в субботу, 29 мая. По его словам, на Кипре остаются около полутысячи белорусских туристов.

"Нам 28 мая сообщили, что рейс Belavia не состоится. Самолёт "Минск — Ларнака" в тот день даже не вылетал на Кипр. Сейчас эвакуации на Кипре ожидают примерно 400-500 белорусов. Обещают специальный рейс, который вывезет людей, но когда он будет — неизвестно", — сообщил Касперович.

Он добавил, что его проживание на это время оплачивает турфирма, так как этот случай подпадает под страховку, передает Еврорадио.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кипр присоединился к ряду стран, которые закрыли свое воздушное пространство для белорусских самолетов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Германия и Франция призвали освободить Протасевича и провести новые выборы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by