Кипр закрыл воздушное пространство для белорусских самолётов





Кипр закрылся для белорусских самолётов / Еврорадио





Кстати, читатель "Нашей Нивы" Дмитрий Касперович сказал, что он не смог вылететь с Кипра ещё в субботу, 29 мая. По его словам, на Кипре остаются около полутысячи белорусских туристов.





"Нам 28 мая сообщили, что рейс Belavia не состоится. Самолёт " Минск — Ларнака" в тот день даже не вылетал на Кипр. Сейчас эвакуации на Кипре ожидают примерно 400-500 белорусов. Обещают специальный рейс, который вывезет людей, но когда он будет — неизвестно", — сообщил Касперович.



