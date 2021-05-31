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Учёные рассказали, почему пропали майские жуки

01.06.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Многие замечают, что майских жуков в этом году практически нет. Такие же сообщения поступают не только из Минска, но и из других городов. Еврорадио поинтересовалось у младшего научного сотрудника лаборатории наземных беспозвоночных животных научно-практического центра НАН Беларуси по биоресурсам Екатерины Маковецкой, с чем это может быть связано.


Майских жуков в этом году немного / pixy.org

— Все насекомые подвержены скачкам численности: бывают годы, когда их очень-очень много, а бывают годы, когда их практически нет, и это абсолютно нормально. Такие ситуации бывают не только с майскими жуками, но и другими насекомыми, — комментирует учёная, передает Еврорадио.

По словам собеседницы Еврорадио, ситуация — абсолютно нормальная.

— Тем более у нас эта весна выдалась достаточно холодной, поэтому есть вероятность того, что часть личинок майских жуков решила остаться в спячке до следующего года, — добавляет Маковецкая.

Ещё одна причина, почему может казаться, что жуков в этом году нет, — холодные ночи. Энтомолог пояснила: днём майские жуки обычно обгрызают деревья, а по ночам перелетают с дерева на дерево. В холодные ночи жуки могут предпочесть оставаться на деревьях и не "путешествовать".
 
Теги: Минск
 
 
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Многие замечают, что майских жуков в этом году практически нет. Такие же сообщения поступают не только из Минска, но и из других городов. Еврорадио поинтересовалось...
 
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