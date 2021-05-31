Учёные рассказали, почему пропали майские жуки





Майских жуков в этом году немного / pixy.org





передает Еврорадио. — Все насекомые подвержены скачкам численности: бывают годы, когда их очень-очень много, а бывают годы, когда их практически нет, и это абсолютно нормально. Такие ситуации бывают не только с майскими жуками, но и другими насекомыми, — комментирует учёная,Еврорадио.





По словам собеседницы Еврорадио, ситуация — абсолютно нормальная.





— Тем более у нас эта весна выдалась достаточно холодной, поэтому есть вероятность того, что часть личинок майских жуков решила остаться в спячке до следующего года, — добавляет Маковецкая.





Ещё одна причина, почему может казаться, что жуков в этом году нет, — холодные ночи. Энтомолог пояснила: днём майские жуки обычно обгрызают деревья, а по ночам перелетают с дерева на дерево. В холодные ночи жуки могут предпочесть оставаться на деревьях и не "путешествовать".