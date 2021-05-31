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Шойгу сообщил о начале активной фазы подготовки к учению "Запад-2021"

01.06.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Подготовка к совместному российско-белорусскому стратегическому учению "Запад-2021" вошла в активную фазу, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.



"В активную фазу перешла подготовка к совместному стратегическому российско-белорусскому учению "Запад-2021", которое пройдет в сентябре на полигонах Беларуси и Западного военного округа. Уже проведен ряд командно-штабных тренировок с привлечением штабов различного уровня", - заявил Шойгу в понедельник на коллегии Минобороны РФ, пишет interfax.by.

По его словам, с июня военные ведомства России и Беларуси приступают к выполнению комплекса задач в рамках совместных учений специальных войск.

Шойгу подчеркнул, что маневры "Запад" являются плановыми, проводятся по решению президентов России и Беларуси и носят исключительно оборонительный характер.

"В установленные международными договорами сроки наши партнеры будут проинформированы о параметрах учения, а само мероприятие смогут посетить международные наблюдатели и журналисты", - сказал министр.
 
 
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Подготовка к совместному российско-белорусскому стратегическому учению "Запад-2021" вошла в активную фазу, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
 
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