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Правоохранители помогли уберечь 14-летнего подростка, который собирался свести счеты с жизнью

01.06.2021 08:33 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Правоохранители помогли уберечь 14-летнего подростка от необдуманного шага. Девочка собиралась свести счеты с жизнью. Соответствующее сообщение получили милиционеры. В течение нескольких минут они вместе с психологом были на месте. С ребенком вели переговоры, вскоре удалось попасть в квартиру, где девочка закрылась. Она была в состоянии шока. Стражи порядка вызвали врачей. Еще до их прибытия правоохранители оказали подростку первую медицинскую помощь. Остановили кровотечение, забинтовали руки и наложили жгут. Позже врачи госпитализировали школьницу. Мать девочки была на работе, она прибежала после приезда милиции. 


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Правоохранители помогли уберечь 14-летнего подростка от необдуманного шага. Девочка собиралась свести счеты с жизнью. Соответствующее сообщение получили...
 
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