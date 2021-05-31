Правоохранители помогли уберечь 14-летнего подростка, который собирался свести счеты с жизнью

Источник материала: БT

Правоохранители помогли уберечь 14-летнего подростка от необдуманного шага. Девочка собиралась свести счеты с жизнью. Соответствующее сообщение получили милиционеры. В течение нескольких минут они вместе с психологом были на месте. С ребенком вели переговоры, вскоре удалось попасть в квартиру, где девочка закрылась. Она была в состоянии шока. Стражи порядка вызвали врачей. Еще до их прибытия правоохранители оказали подростку первую медицинскую помощь. Остановили кровотечение, забинтовали руки и наложили жгут. Позже врачи госпитализировали школьницу. Мать девочки была на работе, она прибежала после приезда милиции.





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